Auch wenn es übertrieben klingen mag: Das Foto, das Christian Mackeldey mit gleich zwei Telefonen an den Ohren zeigt, existiert tatsächlich. Das bringe der Job in Oberhof in diesen Tagen mit sich. Mackeldey ist – so steht es auf seiner Akkreditierung – „Second Chief Shuttle Service“, die rechte Hand von Transportchef Ralf Kühn. Im realen Leben ist Mackeldey Stabsfeldwebel bei der Bundeswehr. Während der Weltcups in Oberhof ist der Gothaer Berufssoldat Herr über das Heer der Shuttle-Fahrer, die sich unter anderem um die Anreise des internationalen Langlauf-Trosses und den Transport der eigenen Helfer zu den Wettkampfstätten kümmern.