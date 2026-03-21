Biathletinnen droht wieder Winter ohne Sieg

Am Sonntag (13.45 Uhr/ZDF und Eurosport) haben die deutschen Frauen im abschließenden Massenstart die letzte Chance auf einen Sieg. Ohne die nach den Olympischen Winterspielen im Februar zurückgetretene Franziska Preuß sind die Aussichten aber sehr gering. Preuß hatte als Dritte über 12,5 Kilometer in Nove Mesto den einzigen Podestplatz für das Team in einem Einzelrennen geholt. Zuletzt gab es vor zwei Jahren einen Winter ohne Sieg der DSV-Frauen.