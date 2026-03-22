Kvitfjell - Deutschlands Top-Skirennfahrerin Emma Aicher hat im Kampf um den Gesamtweltcup eine weitere große Chance liegengelassen. Beim Super-G von Kvitfjell wurde die 22-Jährige als Mitfavoritin nur Vierte. Dadurch konnte sie in der Gesamtwertung nur 50 Punkte auf die führende Mikaela Shiffrin aufholen und nicht an der Amerikanerin vorbeiziehen. Bei den zwei noch ausstehenden Rennen im Weltcup - einem Slalom und einem Riesenslalom Anfang der Woche - ist Shiffrin nun klar favorisiert gegenüber ihrer deutschen Herausforderin.