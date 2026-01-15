Ruhpolding - Nach der geglückten Staffel-Generalprobe für die Olympischen Winterspiele ließen sich die deutschen Biathleten euphorisch bei ihrem Heimspiel feiern. Platz drei in einem packenden Rennen war für Justus Strelow, Danilo Riethmüller, David Zobel und Philipp Nawrath in Ruhpolding der erhoffte Stimmungsaufheller genau zur richtigen Zeit. Erstmals in diesem Winter schaffte es das Quartett im Team auf das Podest - und würde das in einem Monat bei Olympia in Antholz nur zu gerne wiederholen.