Grotian kämpft noch um Olympia-Ticket

Fortgesetzt wird der Weltcup im Chiemgau am Freitag (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) mit dem Sprint der Frauen. Dabei geht es für Selina Grotian um die Erfüllung der Norm für die Olympischen Spiele. Um sich für die Rennen im italienischen Antholz zu qualifizieren, braucht die 21-Jährige ein Top-Acht-Resultat oder zwei Platzierungen in den Top 15. Die letzte Chance dazu bietet sich im Verfolgungsrennen am Sonntag. Beim sechsten Platz der deutschen Frauen-Staffel hatte Grotian gefehlt. Weltmeisterin Franziska Preuß hatte sich dabei am Mittwoch eine seltene Strafrunde geleistet.