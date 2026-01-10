Weltcup Deutsche Biathleten enttäuschen in Verfolgung von Oberhof

Nawrath hatte nach den beiden Liegendeinlagen zwei Strafrunden zu Buche stehen. Dennoch kam er als Führender zum ersten Stehendanschlag. Da ließ er aber gleich drei Scheiben stehen und fiel zurück. "Ich habe zwei, drei Runden vielleicht vorne einen Tick zu viel Druck gemacht", sagte er. Beim letzten Schießen hätte der Allgäuer durch die Fehler der anderen sogar wieder die Podestplätze angreifen können. Aber zwei weitere Extrarunden waren am Ende zu viel.