Auch ihre drei Teamkolleginnen zeigten sehr starke Leistungen und sorgten für den ersten Teamerfolg seit dem 16. Januar 2021 in Oberhof. Preuß hatte sogar Zeit, mit der deutschen Fahne ins Ziel zu laufen, ehe sie Voigt, Tannheimer und Grotian in die Arme fiel. Am Ende hatten die deutschen Skijägerinnen 1:05,7 Minuten Vorsprung auf Frankreich, Rang drei ging an die Schwedinnen. Das deutsche Quartett brauchte nur vier Nachlader. In der ersten Staffel in Kontiolahti hatte es für Deutschland nur zu Rang sieben gereicht.