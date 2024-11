Paschke war die große Überraschung des Auftakt-Wochenendes in Lillehammer. Am Freitag hatte er mit der deutschen Auswahl im Mixed-Team-Event triumphiert, am Samstag das erste der beiden Einzelspringen gewonnen. "Er hat richtig abgeräumt", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher über den Routinier. Generell sei der Saisoneinstieg gelungen und die Mannschaft "auf einem guten Weg", befand der Coach.