Das sind die Highlights

Sölden als Startschuss hat Tradition. Auch die Nachtslaloms der Männer in Madonna di Campiglio kurz vor Weihnachten und in Schladming Ende Januar gehören schon lange fest zum Weltcup-Kalender. Nach dem Jahreswechsel stehen ohnehin etliche Klassiker an: in Adelboden, in Wengen und natürlich in Kitzbühel, wo vom 22. bis 24. Januar die Hahnenkamm-Rennen stattfinden.

Die Frauen kehren Mitte Januar für drei Speed-Rennen auf die Olympia-Strecke in Cortina d'Ampezzo zurück. Aus deutscher Sicht sind die Renn-Wochenenden der Männer (20./21. Februar) und Frauen (27./28. Februar) in Garmisch-Partenkirchen ein Highlight. Der größte Saisonhöhepunkt steigt aber schon direkt davor: die WM in Crans-Montana in der Schweiz (1. bis 14. Februar).

Und das ist neu in diesem Winter

Die Frauen sind am 28. und 29. Dezember für einen Riesenslalom und einen Slalom erstmals in Gosau am Start. Eine einschneidende und mit großen Hoffnungen verbundene Änderung gab es aber neben der Piste.

Der Liechtensteiner Alexander Ospelt setzte sich in einem Wahlkrimi im Juni gegen den bisherigen Präsidenten Johan Eliasch durch und soll den Weltverband Fis aus der Krise führen. Der umstrittene Eliasch stand gerade bei den großen Ski-Nationen schon lange in der Kritik, soll den Weltverband finanziell in eine extreme Schieflage manövriert haben. Unter Ospelt verspricht sich nicht nur der DSV mehr Transparenz und eine bessere Kommunikation.