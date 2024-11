"Heute haben wir alle gemeinsam zu viele Fehler gemacht", sagte Cheftrainer Paul Marks, "wir konnten in der Vorbereitung nicht auf Kunstschnee trainieren. Dann ist es in der Kürze der Zeit nicht gelungen, uns darauf einzustellen." Die Siege gingen an Ester Ledecka aus Tschechien und den Italiener Edwin Coratti.