Vorfreude, Stolz und Aufregung: Felix Hoffmann vom SWV Goldlauter startet mit der Nationalmannschaft in die Skisprung-Saison. „Wir starten gut vorbereitet und freuen uns, dass der Winter jetzt losgeht“, schickte der 28-jährige frisch gebackene deutsche Meister von Oberhof einige Worte an unsere Redaktion. Und fügte hinzu: „Ich erhoffe mir natürlich, dass ich da weitermachen kann, wo ich letzte Woche aufgehört habe.“ Bei Trainingssprüngen in Garmisch und Klingenthal hatte Hoffmann in den vergangenen Tagen gute Ergebnisse und sich weiter Selbstvertrauen für die ersten Weltcupspringen der Saison holen können.