Justus Strelow, Platz zwei: „Das war ein richtig cooler Tag heute. Es hat viel zusammengepasst, von den Skiern über den Körper bis zum Schießen. So macht Biathlon richtig Spaß. Als Mannschaft haben wir ein richtig gutes Ergebnis erreicht. Ich hoffe, wir können nahtlos daran anknüpfen. Man hat schon in den Trainingslagern gemerkt, dass jeder jeden an einem guten Tag schlagen kann. Wir haben supergut gearbeitet im Sommer.