Somit kommt es in der kommenden Woche beim Saisonfinale in Oslo in den drei noch ausstehenden Rennen zu einem an Spannung kaum zu überbietenden Zweikampf. Preuß ist seit dem 13. Dezember im Gelben Trikot, könnte aber nun Gefahr laufen, ausgerechnet kurz vor dem Saisonende ins Hintertreffen zu geraten.