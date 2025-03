In den vergangenen Tagen hatten viel Niederschlag sowie zu hohe Temperaturen den Loipen stark zugesetzt und unter anderem für die Bildung großer Pfützen gesorgt. Renndirektor Borut Nunar sprach von "schweren Schäden" an der Strecke. In der Folge wurde der Terminplan für die laufende Woche stark verändert und die ursprünglich als normale Einzel geplanten Rennen verkürzt, um so weniger Streckenkilometer präparieren zu müssen.