Alles wird besser. Mit diesem Tenor schmücken die Oberhofer Biathlon-Weltcup-Organisatoren und der Weltverband die Verlegung der Großveranstaltung von Anfang Januar in den März seit deren Verkündung. Nun spielte in der Tat das Wetter den Weltcupmachern zum terminlich optimalen Standardtermin zu Jahresbeginn oft übel mit. Doch wird es im März mit Startzeiten am Nachmittag bei möglicherweise 15 Grad wirklich besser?