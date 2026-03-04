Das Thermometer im Auto auf dem Parkplatz am Grenzadler zeigt 8 Grad. Morgens um 11 Uhr. Über Null wohlgemerkt. Trotzdem sind Bernd Wernicke und Heiko Krause optimistisch, dass hier in einem Jahr ein schöner Biathlon-Weltcup über die Bühne gehen kann. Der eine ist Chef des Organisationskomitees der Weltcups in Oberhof, der andere technischer Betriebsleiter des Thüringer Wintersportzentrums (TWZ) und damit auch Herr über die Schneeproduktion in Oberhof.