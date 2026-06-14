Weltblutspendetag Kreis der Blutspender schrumpft – Jüngere gefragt

Berlin - Deutschland wird älter – und das hat Folgen für die Versorgung mit Blutkonserven für lebenswichtige Behandlungen. "Wir haben immer mehr ältere Spender und weniger junge, die nachkommen", sagte der Sprecher der Blutspendedienste des Deutschen Roten Kreuzes, Patric Nohe, der Deutschen Presse-Agentur vor dem Weltblutspendetag am 14. Juni. "Wir haben das Problem, dass der Kreis der Leute, die Blut spenden, kleiner wird." Besonders die Generation der Babyboomer sei bislang sehr stark vertreten gewesen und viele hätten häufig gespendet.