Weltblutspendetag: Guter Konservenstand, aber wer spendet in Zukunft Blut?

Erfurt/Magdeburg - Mit Blick auf Blutkonserven sieht sich das Deutsche Rote Kreuz (DRK) aktuell in Sachsen-Anhalt und Thüringen gut aufgestellt. "Wir gehen entspannt in den Sommer, die Spendenbereitschaft ist zuletzt gut gewesen, wir haben einen guten Konservenstand", sagte Markus Baulke vom Blutspendedienst der Landesverbände des DRK in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Oldenburg und Bremen (NSTOB). Er betonte aber: "Durch die kurze Haltbarkeit können wir im Frühjahr keine Riesendepots schaffen."