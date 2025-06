München (dpa/lby) - Allein in Bayern werden nach Angaben von Gesundheitsministerin Judith Gerlach 2.000 Blutkonserven benötigt - und zwar pro Tag. "Dabei wird insbesondere in den Sommermonaten urlaubsbedingt weniger Blut gespendet, weshalb die Blutspendedienste in diesem Zeitraum verstärkt auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen sind", sagte sie und appellierte zum Weltblutspendetag an diesem Samstag: "Gehen Sie zur Blut- oder Plasmaspende – und retten Sie Leben."