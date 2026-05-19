Weltbienentag: Honigimporte nach Thüringen 2025 hoch

Erfurt (dpa/th) - Nach Thüringen ist vergangenes Jahr mehr Honig direkt aus dem Ausland gekommen, als exportiert wurde. Wie das Landesamt für Statistik anlässlich des Weltbienentags (20. Mai) mitteilte, wurde im vergangenen Jahr mehr als doppelt so viel Honig in den Freistaat importiert, als heimischer Honig ans Ausland verkauft wurde. Den Angaben zufolge wurde der meiste Honig aus Neuseeland importiert, gefolgt von Belgien und Polen. Insgesamt fanden 6.344 Kilogramm ausländischer Honig ihren Weg nach Thüringen - im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Zuwachs von etwa 100 Prozent.