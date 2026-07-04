New York - Der legendäre amerikanische Hotdog-Wettesser Joey Chestnut (42) hat am US-Unabhängigkeitstag zum 18. Mal das traditionelle New Yorker Hot-Dog-Wettessen gewonnen. In zehn Minuten verschlang Chestnut bei dem Spektakel vor dem Vergnügungspark Coney Island am Meer im Süden New Yorks vor Tausenden jubelnden Zuschauern 66 Brötchen samt Würstchen. Der von Chestnut 2021 aufgestellte Rekord bei dem Spektakel liegt bei 76 Hot Dogs - knapp acht pro Minute.
Weltberühmtes Wettessen Rekordsieger gewinnt 18. Hot-Dog-Wettessen in Coney Island
dpa 04.07.2026 - 20:38 Uhr