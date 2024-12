Weltberühmte Lichtershow Bahn-Streik gefährdet Silvester-Feuerwerk in Sydney

Die Regierung des Bundesstaats New South Wales, dessen Hauptstadt Sydney ist, scheiterte diese Woche mit dem Versuch, das Streikvorhaben der Rail, Bus and Tram Union mit juristischen Mitteln zu stoppen. Das zuständige Gericht lehnte ihren Antrag auf einstweilige Verfügung ab. Doch der Regierungschef des Bundesstaats, Chris Minns, will partout nicht nachgeben - die geforderte Lohnerhöhung um mehr als 30 Prozent sei "die größte in der Geschichte von New South Wales, das können wir uns nicht leisten". In den Verhandlungen mit der Gewerkschaft müsse er jetzt eine rote Linie ziehen, sonst seien nächstes Jahr auch andere Feste wie Ostern und Weihnachten in Gefahr.