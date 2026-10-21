Inzwischen sei die Präsenz weiblicher Musikerinnen deutlich selbstverständlicher geworden, meint Jacke. Eine Sensation, wie sie die Spice Girls und andere Girlgroups der 90er-Jahre für den Mainstream darstellten, sei heute angesichts von bereits etablierten weiblichen Superstars wie Taylor Swift, Beyoncé oder Charli XCX demnach auf eine positive Art eher unwahrscheinlich.

Kommt es noch zu einem echten Comeback?

Eine kleine Sensation wäre jedoch ein echtes Comeback der Spice Girls. Bereits 2007 und 2019 fanden sie sich für Reunion-Tourneen wieder zusammen - zuletzt allerdings ohne Victoria Beckham. An Streitigkeiten dürfte eine Wiedervereinigung zumindest nicht scheitern. "Wir kommen prächtig miteinander aus", sagte Mel C im Mai dem "Playboy".

Dass die Nostalgie der 90er-Jahre noch immer Massen begeistert, zeigen andere Bands: Take That, die Backstreet Boys und Oasis locken wieder Fans zu ihren oft ausverkauften Konzerten. Eine vielversprechende Ankündigung der Spice Girls ließ zuletzt die Gerüchteküche brodeln, die Hoffnungen auf ein Comeback erfüllten sich allerdings nicht. Aus Jackes Sicht würde ein Comeback aufmerksamkeitsökonomisch "genauso funktionieren wie bei den Backstreet Boys oder Oasis, so unterschiedlich die sind."