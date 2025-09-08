Weltalphabetisierungstag Woher Leseschwäche kommt und was dagegen hilft

Warum können nicht alle Schüler gut lesen?

"Lesekompetenz ist kein festes Merkmal, sondern das Ergebnis unterschiedlicher Voraussetzungen", heißt es bei der Stiftung Lesen. Denn die Grundlagen fürs Lesenlernen würden schon weit vor der Grundschule gelegt. Die Stiftung hat drei Lebensläufe entwickelt, um zu zeigen, woher die größten Probleme kommen.

Wie kommt es dazu?

Die fiktiven Kinder heißen Emil, Kim und Farid. "In den Lebensläufen geht es nicht um Vorwürfe", betont Sprecherin Laura Trost. "Wir wollen zeigen, wie Leben passiert, selbst wenn alle Beteiligten nur das Beste für die Kinder wollen."

Emil steht für jedes dritte Kind in Deutschland, dem zu Hause aus unterschiedlichen Gründen nicht oder nur selten vorgelesen wird. In seiner Kita fehlt die Zeit für eine strukturierte, alltagsintegrierte Sprachförderung. Emil fällt das Lesenlernen in der Schule schwer, es macht ihm keinen Spaß, es wird nicht geübt und bleibt damit schwer für ihn.

Kim wächst bei ihrer alleinerziehenden Mutter auf, die selbst kaum Unterstützung und nur wenig Zeit hat, ihrer Tochter zu helfen. Für Bücher fehlt das Geld, für Besuche in der Bücherei die Zeit. Das Grundschulkind bräuchte Unterstützung außerhalb des Unterrichts, dafür mangelt es aber den Lehrkräften an Zeit und Ressourcen.

Farid ist im Schulalter nach Deutschland gekommen, die Sprache spricht er noch nicht. Gezielte Unterstützung gibt es an seiner Grundschule nicht. Das sei an der Hälfte der Grundschulen in Deutschland so, berichtet die Stiftung Lesen und verweist auf einen Bericht der TU Dortmund. Dazu kommen kulturelle Unterschiede: Die Mitarbeit der Eltern werde in Deutschland erwartet, in Farids Heimat nicht. Es entstehen Missverständnisse.

Wie können Kinder beim Lesen besser unterstützt werden?

Frühkindliche Bildung müsse gestärkt und Investitionen in Kitas und Schulen deutlich erhöht werden, lautet die politische Forderung der Stiftung. Bei der Leseförderung könne jeder nach seinen Möglichkeiten helfen - etwa als ehrenamtlicher Lesepate. Die Stiftung bietet dafür kostenfreie Materialien und Projekte.