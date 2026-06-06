Verschleiß nach vielen Andockungen

Der russische Raumfahrtexperte Georgi Trischkin erklärt die Lecks mit dem zunehmenden Verschleiß im Swesda-Modul. Es gebe Mikrorisse in den alten Schweißnähten des Moduls und Defekte. "Das Hauptproblem ist jedoch der Verschleiß des Andockteils des Moduls", schreibt er in einer Analyse zu dem neuerlichen Luftaustritt. Swesda habe 66 Andockvorgänge hinter sich. "Das ist mehr als bei allen anderen Modulen der Station. Jeder Andockvorgang bedeutet eine zusätzliche Belastung für die Konstruktion des Andockteils", erklärt er.