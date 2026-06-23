Sich nach einer der sechs klassischen Schulen der indischen Philosophie zu bewegen oder doch lieber einen Besuch in einem der Freibäder der Stadt zu machen? Das war die Frage am vergangenen Sonntag. Immerhin der Tag, an dem seit seiner Einführung im Jahr 2015 immer am 21. Juni weltweit der Internationale Tag des Yoga begangen wird. Schon früh am Morgen war an diesem 21. Juni auch in Suhl die Temperatur ziemlich hoch. Und auch der kleine, kurze Schauer eine Dreiviertelstunde vor Beginn der Übungen brachte nicht wirklich Erleichterung. Höchstens die, dass das Gras zu Beginn des Aktionstages noch ein wenig feucht war.