Welt-Ranger-Tag in Schmiedefeld: Naturhüter brauchen selbst Hilfe

Mit über 30 Mitmach-Aktionen bundesweit feiern die Nationalen Naturlandschaften und ihre Dachverbände zusammen mit dem Bundesverband Naturwacht heute den Welt-Ranger-Tag. Die Naturhüter geben bei Führungen und Radtouren, an Infoständen und mit Filmvorführungen Einblicke in ihre vielfältigen Aufgaben. Auch im Unesco-Biosphärenreservat Thüringer Wald, betont Sprecherin Christina Sittig-Schubert. Hier startet um 10.30 Uhr am Infozentrum in Schmiedefeld, Brunnenstraße 1, eine Führung zum Thema „Danke Wald. Eine Wald-Klima Exkursion“. Sie ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.