Er ist jung, kommt aus Meiningen und Finanzen sind seine Leidenschaft. Tobias Damm ist 29 Jahre alt, arbeitet in der Bauaufsicht im Landkreis Schmalkalden-Meiningen und betätigt sich ehrenamtlich als Schöffe am Meininger Jugendgericht. Doch auch wenn er seinen Beschäftigungen mit viel Engagement und Tatendrang nachgeht, wirft er währenddessen stets einen Blick in den weltweiten Finanz- und Wirtschaftssektor.