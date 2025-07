Lange haben die Mitglieder des Projektchores vom Sängerkreis Hildburghausen dieses Mal auf die Nachricht warten müssen, welches Land wohl die nächste Welt-Chor-Olympiade ausrichten wird. Hieß es doch bei den bisherigen Wettbewerben der Chöre aus aller Welt gleich bei der großen Abschlussveranstaltung immer: „Wir freuen uns, wenn wir Sie alle in zwei Jahren in … wiedersehen werden!“ Dieser Satz fehlte im vorigen Jahr in Neuseeland. Und so fuhren die Chöre erstmals nach Hause, ohne Kenntnis, wer die nächste Olympiade ausrichten wird. Die Interkultur als Veranstalter dieses weltweit größten Treffens der Chöre war zwar mit etlichen Ländern im Gespräch, hatte aber noch mit keinem der Kandidaten Einigkeit erzielt. Kanada war wohl im Gespräch, aber nach Korea und Neuseeland auch – wieder einmal – ein Land in Europa. Nun die Nachricht im Internet – Helsingborg, die charmante Küstenstadt in Schweden, ist das Ziel der Chöre im August 2026.