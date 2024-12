Schätzungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zufolge steckten sich 2023 rund 280 Menschen in Bayern neu mit dem HI-Virus an, davon etwa 230 Männer. Ende 2023 lebten demnach rund 11.800 Menschen in Bayern mit HIV, davon mehr als 990 ohne Diagnose. Nach RKI-Schätzungen hatten im selben Jahr deutschlandweit mehr als 96.700 Menschen HIV.