Aber auch bei eigenen Arztbesuchen komme es immer wieder vor, dass Menschen mit HIV Diskriminierung erfahren. Das beobachtet auch Clara Lehmann von der Uniklinik Köln. Zahnarzttermine oder Operationen würden teilweise nach hinten gelegt werden, da medizinisches Personal teils immer noch annehme, danach besonders reinigen zu müssen.

Zu wenige HIV-Tests in Deutschland

Daneben sehen die Infektiologen ein wesentliches Problem darin, dass in Deutschland zu wenig getestet werde, wodurch viele HIV-Infektionen lange unentdeckt blieben. "Das ist seit Jahren so und das wird leider auch nicht besser", berichtet Jensen. In diesem Punkt seien andere Länder in Europa, Asien und Afrika bereits weiter. Sowohl Ärzte als auch Patienten scheuten sich teilweise, HIV anzusprechen. Philipp Schommers, ebenfalls von der Uniklinik Köln, sagt dazu: "Das Thema wird gemieden, wie eigentlich bei allen sexuell übertragbaren Krankheiten."

Zuletzt sind die HIV-Neuinfektionen in Deutschland etwas gestiegen. 2025 haben sich nach RKI-Schätzungen 2.400 Menschen mit dem Virus infiziert - dazu zählt es Neuinfektionen in Deutschland und von Menschen deutscher Herkunft, die sich im Ausland mit HIV infiziert haben. Das sind 100 Menschen mehr als 2024. Der Anstieg kommt vor allem durch injizierenden Drogenkonsum und heterosexuellen Geschlechtsverkehr. Von den Neuinfektionen wurden 2025 ein Fünftel erst im Aids-Stadium diagnostiziert.

Fabian Kroese hat sein Leben nach der Diagnose kaum ändern müssen. Krank fühle er sich nicht. "Ich komme super damit klar. Es ist im Alltag gar nicht so wichtig." Auch bestehe "absolut kein Risiko", dass er andere Menschen mit dem Virus anstecke. "Aber, bis das in den Köpfen ankommt, dauert es", sagt der 32-Jährige. Viele Menschen würden auch heute noch bei HIV an die Aids-Epidemie in den 80er-Jahren denken.