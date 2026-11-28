Anstieg von Neuinfektionen bei Drogenkonsumenten

Besonderen Handlungsbedarf sieht Spinner bei Menschen, die Drogen injizieren. Hier stiegen die Neuinfektionen seit 2010 langsam, aber stetig. 2025 waren es laut Spinner bundesweit rund 370, etwa 30 mehr als im Vorjahr. Allein in Bayern hätten sich so 2025 rund 45 Menschen infiziert; etwa 150 drogengebrauchende Menschen mit HIV im Freistaat seien noch nicht diagnostiziert.

Nötig sei ein Gesamtpaket aus sterilen Konsumutensilien, Substitutionstherapie, Tests, vorbeugenden Medikamenten und rascher Behandlung. Drogenkonsumräume könnten ein Baustein sein. Die medizinischen Angebote sollten möglichst an einem Ort verfügbar sein. "Wer für Substitution, Test und HIV-Therapie drei verschiedene Anlaufstellen braucht, geht im Zweifel zu keiner", sagte Spinner.

Debatte um Drogenkonsumräume

Die Münchner Aids-Hilfe, Fachstellen und auch Politiker in der Landeshauptstadt München setzen sich seit Jahren für Drogenkonsumräume ein. Dass es in Bayern noch immer keinen einzigen gebe, sei bitter, heißt es bei der Aids-Hilfe. Drogenkonsumräume könnten Leben retten: Sie verhindern Infektionen wie auch Überdosierungen. Hier könnten Menschen erreicht werden, die in keine reguläre Beratungsstelle kommen wollten.

Die Staatsregierung lehnt Drogenkonsumräume hingegen weiter strikt ab. "So ist es ein Widerspruch, wenn der Besitz und Erwerb von bestimmten Drogen strafrechtlich zu verfolgen ist, deren Konsum aber in solchen Einrichtungen staatlicherseits toleriert wird", erläuterte ein Ministeriumssprecher. Durch Spritzentauschprogramme und in den Kontaktläden verfügbare saubere Konsumutensilien könne Ansteckungen etwa mit HIV wirksam vorgebeugt werden.