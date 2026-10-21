Weizenanbau im Wandel Wie ein Landwirt versucht, dem Klimawandel zu trotzen

Schon im Frühjahr prüft der Landwirt, ob eine Sorte auf seinem Boden funktioniert. Was in einem Jahr überzeugt, kann im nächsten wieder aus dem Sortiment fliegen. Derzeit baut er zwei Sorten an und hat auch schon vier bis fünf gleichzeitig angepflanzt. Die Streuung bedeutet für ihn Sicherheit. "Wenn eine Sorte ausfällt, hat man ein Loch im Portemonnaie."

Neue Sorten müssen sich verkaufen lassen

Bei der Auswahl der richtigen Sorten muss man unterscheiden zwischen Frühreife, Trockenheits- und Hitzetoleranz. "Frühreife bedeutet nicht automatisch eine höhere Hitze- oder Trockenheitstoleranz. Sie kann jedoch dazu beitragen, die kritische Phase der Kornfüllung zeitlich von möglichen Hitze- und Trockenperioden zu entkoppeln", erklärt Walmanns vom LLH. So ließe sich das Risiko von Ertragseinbußen verringern. Kommt die Hitze früher, kann der Vorsprung schwinden.

Und andere Kulturen anbauen? Anderswo werden schon Olivenbäume gepflanzt oder Wassermelonen angebaut, um mit dem Klimawandel umzugehen. Anbauen könne man vieles, findet Pauly. "Der begrenzende Faktor ist aber der Markt." Eine neue Kultur müsse nicht nur Hitze aushalten, sie brauche Abnehmer und einen Preis, der sich trage.

Ein Drittel der Anbaufläche in Hessen für Winterweizen

Für ihn ist das ein Grund, seinen Weizen klimafester zu machen, statt ihn zu ersetzen. Die immense Bedeutung von Weizen für die Nahrungsmittelproduktion gibt ihm recht. Allein Winterweizen wächst nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Wiesbaden auf rund 143.000 Hektar und damit auf knapp einem Drittel der Ackerfläche des Landes.

Wenn der Landwirt jetzt aussät, hat er seine Wette auf den nächsten Sommer schon abgegeben, für das kommende Jahr setzt er wieder auf die beiden diesjährigen Sorten. Erst letztes Jahr hat er sich wieder eine Maschine angeschafft, die für den Einsatz auf besonders trockenem Boden geeignet ist. "Wir müssen uns an das Klima anpassen, nicht das Klima an uns."