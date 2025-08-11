Schwer bewaffnete Polizisten treiben mitten in der Nacht Rambo, Roswitha und ihre zotteligen Gefährten durch Weitersroda. Irgendjemand hat ihren Weidezaun manipuliert und sie aufgeschreckt. Zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert. Jason Meinert atmet durch. Kein Mensch ist zu Schaden gekommen – und auch die Tiere leben. Mittlerweile grasen sie allerdings nicht mehr auf der Wiese hinterm Schloss Weitersroda in Richtung Bürden. Ihr Besitzer hat sie zurückgeholt aufs Betriebsgelände in Steinfeld. Dort sind sie in Sicherheit und weiden von vielen bewundert.