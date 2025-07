Die Dachsanierung des Feuerwehrgerätehauses in Weitersroda ist ein Gemeinschaftserfolg. Wie die Stadtverwaltung Hildburghausen in dieser Woche mitteilte, wurde am 28. Juni das lange geplante Projekt erfolgreich beendet. „Nach über 25 Jahren Nutzung und einer intensiven Planungsphase konnte nun eine bedeutende Verbesserung für die Einsatzbereitschaft und den Erhalt des Gebäudes realisiert werden“, schreibt Nadja Schippel, Leiterin des Bürgermeisterbüros, mit.