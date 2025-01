Weiteres Verfahren Gericht lässt Anklage wegen Neonazigruppe "Knockout 51" zu

Jena/Gera (dpa/th) - Ein weiterer Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder und einen Unterstützer der Eisenacher Neonazi-Kampfsportgruppe "Knockout 51" zeichnet sich ab. Das Thüringer Oberlandesgericht (OLG) in Jena hat eine von der Bundesanwaltschaft erhobene Anklage zugelassen. Allerdings soll nach aktuellem Stand das Hauptverfahren nicht in Jena selbst, sondern vor der Staatsschutzkammer am Landgericht Gera eröffnet werden, teilte das OLG mit. Denn der Senat in Jena sieht in "Knockout 51" zwar eine kriminelle, nicht aber eine terroristische Vereinigung, wie es der Generalbundesanwalt tut.