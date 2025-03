Zuvor hatte das OLG in Jena bereits eine entsprechende Anklage des Generalbundesanwalts zugelassen. Das Verfahren sollte aber nach Ansicht des OLG nicht dort, sondern vor der Staatsschutzkammer am Landgericht Gera eröffnet werden. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass der Senat in Jena in "Knockout 51" zwar eine kriminelle, nicht aber eine terroristische Vereinigung sieht.