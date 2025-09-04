Auf das Hinterland könnte neben der Bachfelder Ortsdurchfahrt bald eine weitere Sperrung zukommen. Zunächst für August avisiert wird seitens der Stadt Rödental eine Vollsperrung der Staatsstraße 2206 ab 15. September angekündigt. Wie der Homepage dieser Stadt zu entnehmen ist, wird diese Straße auf Höhe des Froschgrundsees voll gesperrt. Eine weitläufige Umleitung werde über die Bundesstraße 89 Sonneberg und Schalkau erfolgen. Die Sperrung liegt vollständig auf bayerischem Gebiet, hat aber Auswirkungen in thüringisches Gebiet hinein.