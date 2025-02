Die Hamas und andere Extremisten aus dem Gazastreifen hatten am 7. Oktober 2023 ein Massaker mit rund 1.200 Toten in Israel angerichtet und damit den Gaza-Krieg ausgelöst. Zugleich verschleppten sie etwa 250 Menschen in den Küstenstreifen. Israel ging daraufhin zum Angriff über. Nach palästinensischen Angaben starben bei den 15-monatigen Kämpfen mehr als 48.000 Palästinenser, überwiegend Zivilisten. Seit dem 19. Januar gilt eine zunächst für sechs Wochen vereinbarte Waffenruhe.