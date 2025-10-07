Von Oktober bis Mai des kommenden Jahren sollen Rohbauarbeiten sowie bis Februar 2026 Zimmererarbeiten im Kindergarten „Sandhasennest“ in Benshausen durchgeführt werden. Sie sind Teil des Umbaus und der energetischen Sanierung, die Ende September begonnen haben, nachdem 2022 die Mädchen und Jungen bereits das mit viel Aufwand neugestaltete Außengelände wieder nutzen konnten. Mit der Generalsanierung des städtischen Kindergartens in Benshausen, das aus mehreren Objektteilen verschiedener Baujahre besteht, können künftig nicht nur energetische Standards eingehalten werden, sondern wird auch ein angenehmeres Arbeiten und Betreuen der rund 80 Kinder gewährleistet.