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  4. Teure Kettenreaktion: Brennendes Wohnmobil sorgt für Schaden

Weitere Fahrzeuge beschädigt Teure Kettenreaktion: Brennendes Wohnmobil sorgt für Schaden

Im Morgengrauen steht plötzlich ein Wohnmobil auf einem Parkplatz in Flammen. Bis die Feuerwehr die Flammen löschen kann, ist der Schaden bereits groß.

Weitere Fahrzeuge beschädigt: Teure Kettenreaktion: Brennendes Wohnmobil sorgt für Schaden
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Ein brennendes Wohnmobil hat in Torgau mehrere Autos beschädigt. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Torgau (dpa/sn) - Ein brennendes Wohnmobil hat in Torgau eine teure Kettenreaktion ausgelöst. Nach Polizeiangaben war das bereits nicht mehr genutzte Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache am Sonntag gegen 4.50 Uhr auf einem Parkplatz in Brand geraten. Zusammen mit einem unmittelbar daneben geparkten Auto brannte das Wohnmobil dabei komplett aus, wie es von einer Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig hieß. Sechs weitere im Umfeld geparkte Autos wurden außerdem beschädigt.

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 Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Die genaue Schadenssumme ist nach Polizeiangaben bislang unklar.