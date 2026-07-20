Torgau (dpa/sn) - Ein brennendes Wohnmobil hat in Torgau eine teure Kettenreaktion ausgelöst. Nach Polizeiangaben war das bereits nicht mehr genutzte Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache am Sonntag gegen 4.50 Uhr auf einem Parkplatz in Brand geraten. Zusammen mit einem unmittelbar daneben geparkten Auto brannte das Wohnmobil dabei komplett aus, wie es von einer Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig hieß. Sechs weitere im Umfeld geparkte Autos wurden außerdem beschädigt.