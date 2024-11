Laut Polizei hielt sich der 16-Jährige am Donnerstag mit Bekannten in einem Park in Augsburg auf, als eine vierköpfige Gruppe auf ihn zukam. Der 14-Jährige soll ihm mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen haben, dann sei die Gruppe geflüchtet. Der 16-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.