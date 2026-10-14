13 Monate dauerten die Arbeiten am ersten Bauabschnitt des Verbindungssammlers Rohr-Kühndorf-Schwarza. Er ist Teil der Abwasser-Investitionsmaßnahme „Neubau Kläranlage Rohr-Kloster“ des Zweckverbands Wasser und Abwasser Suhl „Mittlerer Rennsteig“ (ZWAS). Ausgeführt wurden die Arbeiten von der Firma Wolf aus Steinbach-Hallenberg. Während der Bauphase war der Radweg zwischen Rohr und Schwarza im Abschnitt vom Sportplatz Rohr bis zur Einfahrt in Richtung Teichanlage Edelaue größtenteils gesperrt.