13 Monate dauerten die Arbeiten am ersten Bauabschnitt des Verbindungssammlers Rohr-Kühndorf-Schwarza. Er ist Teil der Abwasser-Investitionsmaßnahme „Neubau Kläranlage Rohr-Kloster“ des Zweckverbands Wasser und Abwasser Suhl „Mittlerer Rennsteig“ (ZWAS). Ausgeführt wurden die Arbeiten von der Firma Wolf aus Steinbach-Hallenberg. Während der Bauphase war der Radweg zwischen Rohr und Schwarza im Abschnitt vom Sportplatz Rohr bis zur Einfahrt in Richtung Teichanlage Edelaue größtenteils gesperrt.
Weiterbau noch ungewiss Radweg nach Kanalbau wieder frei
Jürgen Glocke 14.10.2026 - 08:00 Uhr