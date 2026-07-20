Thüringen bleibt das Einkommensschlusslicht Deutschlands. Das geht aus aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg zur Entwicklung der Medianentgelte in Deutschland im Jahr 2025 hervor. Doch nicht nur das: Das mittlere Einkommen, das die Thüringer insgesamt, also über alle Berufs- und Altersgruppen verteilt erzielen, liegt nur leicht über dem Niveau, das bundesweit Berufseinsteiger unter 25 Jahren erlangen.