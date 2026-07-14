Überraschungsbesuch zum Redaktionsabend auf dem Marktplatz. Hendrik Sittig läuft Anfang Juli 2026 um die Ecke des Rathauses und wird in der Abendsonne von ehemaligen Kollegen aus Schmalkalden, der Nougatstadt in spe, und aus Bad Salzungen, der ehrwürdigen Salzstadt, herzlich empfangen. Wenige Meter weiter in der Michaelisstraße der Salzunger Altstadt hatte 1993 seine Karriere mit einem Praktikum in der Lokalredaktion begonnen.