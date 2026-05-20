Macao - Um das Herz-Kreislauf-System wirksamer vor Krankheiten zu schützen, könnte einer neuen Studie zufolge deutlich mehr Bewegung nützlich sein als bislang von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen. Erwachsene sollten versuchen, sich etwa 560 bis 610 Minuten pro Woche – also rund 10 Stunden – zu bewegen, um ihr Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder Herzschwäche deutlich zu senken, empfiehlt ein Team der chinesischen Macao Polytechnic University hervorgeht im Fachmagazin "British Journal of Sports Medicine".