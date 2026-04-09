Weißstörche: Zahl der Störche in Thüringen wächst konstant

Jena (dpa/th) - Weißstörche haben im vergangenen Jahr mehr Thüringer Horste besetzt als 2024. Insgesamt 212 Weißstorchpaare mit 375 Jungvögeln zählten das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz und die Naturschützer des vom Nabu, wie sie mitteilten. "Das sind 31 Brutpaare mehr als im Vorjahr", sagt Juliane Balmer von der Staatlichen Vogelschutzwarte des Landesamts in Seebach bei Mühlhausen. Viele ehrenamtliche Nabu-Mitglieder und andere Unterstützter helfen jährlich beim Zählen der Tiere.