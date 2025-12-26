Weißes Haus: Trump-Regierungssprecherin erwartet zweites Kind

Leavitt hat mit ihrem Ehemann bereits einen kleinen Sohn, der 2024 zur Welt kam. Die Regierungssprecherin schrieb auch, sie sei US-Präsident Trump und Stabschefin Susie Wiles für ihre Unterstützung dankbar und dafür, dass sie im Weißen Haus ein familienfreundliches Umfeld förderten.