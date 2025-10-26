Denn das Lithium in Greenbushes wird irgendwann zur Neige gehen - nach einem Bericht des Betreibers Talison aus dem Jahr 2024 kann das wertvolle Metall in der Mine voraussichtlich noch rund zwei Jahrzehnte abgebaut werden. Momentan werden aber sogar Pläne zu einer Erweiterung des Bergwerks um etwa 28 Prozent auf dann 2.800 Hektar geprüft.

"Lithiumdreieck" in Südamerika

Das Lithium aus Down Under unterscheidet sich deutlich von dem aus Südamerika. Während im sogenannten "Lithiumdreieck" in Bolivien, Chile und Argentinien riesige Salzwüsten erschlossen werden und salzhaltige Sole in flachen Becken verdunsten, setzt Australien auf klassischen Bergbau. "Solen sind zwar energieeffizient, jedoch wetterabhängig, während Hart-Gesteinsminen wie Greenbushes eine stabile, hochreine Rohstoffquelle bieten, die unabhängig vom Klima ist", betonte der Ministeriumssprecher.

Damit auch Laien verstehen, was in der Mine passiert, gibt es im Ort das Greenbushes Discovery Centre, ein Besucherzentrum und Museum. Hier können Interessenten die geologischen Grundlagen, die Aufbereitung von Spodumen-Konzentrat und die globale Bedeutung des Rohstoffs kennenlernen.

Gesundheitsbelastung durch Staub

Die enorme Produktion hat derweil auch Schattenseiten. Staubentwicklung ist ein ständiges Problem für die Anwohner. Auch wer die Mine nur einen Tag lang besucht, spürt ein Kratzen im Hals. Eine Frau, die seit zwölf Jahren in Greenbushes wohnt, berichtet, dass sie fast jeden Tag ihre Pflanzen "staubsaugen" müsse, um die Ablagerungen zu entfernen. Der feine Minen-Staub setze sich einfach überall ab, erzählt sie.

Ältere Menschen und gesundheitlich angeschlagene Bewohner spürten die Belastung besonders deutlich. Der Ministeriumssprecher wies hingegen auf die strengen Umweltauflagen hin, unter denen die Mine betrieben werde, darunter eine kontinuierliche Überwachung von Staub- und Lärmbelastung.

Zurück am Aussichtspunkt am Ortsrand offenbart sich die andere Seite der Mine: Das Panorama ist geradezu surreal-schön. "Wow! Das sieht aus wie Bergbau auf dem Mond", raunt eine Touristin. Wer hier oben steht, kann die tektonische Wucht spüren, mit der sich die Welt gerade neu ordnet – hin zu einer Zukunft, in der Batterien die Motoren ersetzen und Rohstoffe wie Lithium zu mächtigen geopolitischen Hebeln werden. Australien hat sich dabei bereits eine Schlüsselrolle gesichert.