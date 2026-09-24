Weiße Wolke: Gasaustritt an Güterwagen löst großen Feuerwehreinsatz aus

Aschaffenburg - Wegen Gasaustritts an einem Kesselwagen am Güterbahnhof Aschaffenburg sind Rettungskräfte derzeit in einem Großeinsatz. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt. Nach bisherigen Informationen der Stadt trat das geruchlose Edelgas Argon aus. Argon ist nicht giftig, kann aber in schlecht belüfteten Räumen den Sauerstoff verdrängen und dadurch zum Erstickungsrisiko werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht.