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Weiße Wolke Gasaustritt an Güterwagen löst großen Feuerwehreinsatz aus

Feuerwehr und Rettungskräfte werden wegen eines Zugbrands zum Aschaffenburger Güterbahnhof gerufen. Ein Feuer suchen die Einsatzkräfte aber vergebens.

Weiße Wolke: Gasaustritt an Güterwagen löst großen Feuerwehreinsatz aus
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Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nach Stadtangaben nicht. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa

Aschaffenburg - Wegen Gasaustritts an einem Kesselwagen am Güterbahnhof Aschaffenburg sind Rettungskräfte derzeit in einem Großeinsatz. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt. Nach bisherigen Informationen der Stadt trat das geruchlose Edelgas Argon aus. Argon ist nicht giftig, kann aber in schlecht belüfteten Räumen den Sauerstoff verdrängen und dadurch zum Erstickungsrisiko werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht.

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Nach dem Alarm sei zunächst die Feuerwehr angerückt, weil an dem Wagen eine weiße Wolke zu sehen gewesen und man zunächst von einem Brand ausgegangen sei. Dann habe es aber Hinweise auf Gas gegeben.

Aufgrund der veränderten Lage wurden durch die Feuerwehr weitere Einheiten eines ABC-Gefahrgut-Zuges nachgefordert. Derzeit wird den Angaben zufolge das betroffene Gebiet untersucht und der Kesselwagen anschließend abgedichtet. Parallel dazu finden Freimessungen statt. Der Gleisverkehr im Bereich der Elsässer Straße wurde gesperrt.