Weiße Rose Musical "Die Weiße Rose" wird in Füssen uraufgeführt

Am Ende ist die Geschichte aber nicht nur tragisch. Die Mitglieder der Weißen Rose strotzen vor Energie. Ihr unbedingter Wille, aktiv zu werden, steckt an. Die Botschaft: nur wer mutig ist, kann etwas bewegen. Bis Ende Juli sind weitere Vorstellungen in Füssen geplant. Im Deutschen Theater in München steht "Die Weiße Rose" am 3., 4., 5. und 6. Juli auf dem Spielplan.